Олина Ефросинья Акинфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олина Ефросинья Акинфеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Олин Яков Ермогенов

Отец ребёнка: Олин Ермоген Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Олина Агрофена Ермогенова

Отец ребёнка: Олин Ермоген Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олин Ермоген Григорьев

Смерть
Неизвестно
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