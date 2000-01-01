Олина Ефросинья Акинфеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Олин Яков Ермогенов
Отец ребёнка: Олин Ермоген Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Олина Агрофена Ермогенова
Отец ребёнка: Олин Ермоген Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно