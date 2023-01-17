Терентьев Акакий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смерти22.04.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Рождение ребёнка
1905
Сын: Терентьев Феофилакт Акакиевич
Мать ребёнка: Терентьева Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.05.1913
Сын: Терентьев Сергей Акакиевич
Мать ребёнка: Терентьева Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Терентьев Михаил Акакиевич
Мать ребёнка: Терентьева Дарья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Похороны
После 22.04.1950
Хутор Первое Мая, Илекский район, Оренбургская область, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
22.04.1950
Хутор Первое Мая, Илекский район, Оренбургская область, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик