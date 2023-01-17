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Терентьев Акакий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

22.04.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Терентьев Василий Карпович

Мать: Терентьева Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Терентьев Феофилакт Акакиевич

Мать ребёнка: Терентьева Дарья Игнатьевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1913

Сын: Терентьев Сергей Акакиевич

Мать ребёнка: Терентьева Дарья Игнатьевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Терентьев Михаил Акакиевич

Мать ребёнка: Терентьева Дарья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Дарья Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
После 22.04.1950
Хутор Первое Мая, Илекский район, Оренбургская область, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
22.04.1950
Хутор Первое Мая, Илекский район, Оренбургская область, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
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