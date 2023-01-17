Терентьева Дарья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1884
Дата смерти31.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Терентьев Феофилакт Акакиевич
Отец ребёнка: Терентьев Акакий Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1913
Сын: Терентьев Сергей Акакиевич
Отец ребёнка: Терентьев Акакий Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Терентьев Михаил Акакиевич
Отец ребёнка: Терентьев Акакий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.1976