Терентьева Дарья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Дарья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1884

Дата смерти

31.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Терентьев Феофилакт Акакиевич

Отец ребёнка: Терентьев Акакий Васильевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1913

Сын: Терентьев Сергей Акакиевич

Отец ребёнка: Терентьев Акакий Васильевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Терентьев Михаил Акакиевич

Отец ребёнка: Терентьев Акакий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Акакий Васильевич

Смерть
31.08.1976
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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