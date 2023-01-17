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Терентьев Феофилакт Акакиевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

23.02.1943

Пол

Мужской

Отец

До 1892 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Терентьев Акакий Васильевич

Мать: Терентьева Дарья Игнатьевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 01.05.1942 по 23.02.1943
Род войск: Кавалерия Воинское звание: Капитан Призван 1.05.1942 года. Служил в 931 кавалерийском полку. В 1943 году в звании капитана служил помощником начальника 2 отдела штаба 7 гвардейского кавалер... Показать все
Смерть
23.02.1943
Причина смерти: Пропал без вести | Пропал без вести в Ворошиловградской области Украинской ССР.
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