Терентьев Феофилакт Акакиевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти23.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Военная служба
С 01.05.1942 по 23.02.1943
Род войск: Кавалерия Воинское звание: Капитан Призван 1.05.1942 года. Служил в 931 кавалерийском полку. В 1943 году в звании капитана служил помощником начальника 2 отдела штаба 7 гвардейского кавалер... Показать все
Смерть
23.02.1943
Причина смерти: Пропал без вести | Пропал без вести в Ворошиловградской области Украинской ССР.