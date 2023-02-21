Терентьева (Блинкова) Матрона Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Блинкова) Матрона Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Терентьев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Терентьев Василий Карпович

Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1888

Дочь: Ларина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Терентьев Василий Карпович

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Терентьев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Терентьев Василий Карпович

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Терентьев Акакий Васильевич

Отец ребёнка: Терентьев Василий Карпович

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Терентьев Ксенофонт Васильевич

Отец ребёнка: Терентьев Василий Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Василий Карпович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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