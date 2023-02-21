Терентьева (Блинкова) Матрона Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Терентьев Яков Васильевич
Отец ребёнка: Терентьев Василий Карпович
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1888
Дочь: Ларина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Терентьев Василий Карпович
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Терентьев Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Терентьев Василий Карпович
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Терентьев Акакий Васильевич
Отец ребёнка: Терентьев Василий Карпович
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Терентьев Ксенофонт Васильевич
Отец ребёнка: Терентьев Василий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно