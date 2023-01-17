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Терентьев Яков Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

26.06.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Терентьев Василий Карпович

Мать: Терентьева Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Терентьев Яков Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
12.02.1911

Жена: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Конфирмация (миропомазание)
20.11.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Миропомазана из раскола Австрийской секты
Военная служба
Между 1914 и 26.06.1915
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Казак 1-й сотни 1-го Уральского казачьего полка. Убит 13.06.1915 ст на укреплённых позициях у деревни Виктория
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
26.06.1915
Причина смерти: Убит в бою | Убит 13.06.1915 ст на укреплённых позициях у деревни Виктория. Похоронен в деревне Виктория.
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