Терентьев Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смерти26.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
12.02.1911
Жена: не указана
Конфирмация (миропомазание)
20.11.1911
Миропомазана из раскола Австрийской секты
Военная служба
Между 1914 и 26.06.1915
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Казак 1-й сотни 1-го Уральского казачьего полка. Убит 13.06.1915 ст на укреплённых позициях у деревни Виктория
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.06.1915
Причина смерти: Убит в бою | Убит 13.06.1915 ст на укреплённых позициях у деревни Виктория. Похоронен в деревне Виктория.