Ларина (Терентьева) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Терентьева) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1888

Отец: Терентьев Василий Карпович

Мать: Терентьева Матрона Ефимовна

Крещение
25.10.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Павел Биряев. Дьячок Зиновий Истомин.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ларин Георгий Елисеевич

Отец ребёнка: Ларин Елисей Степанович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Предположительная мать Ларина Пелагея Васильевна указана в военных документах. На 05.2022 другой Пелагеи Васильевны не найдено.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Елисей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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