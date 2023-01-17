Ларина (Терентьева) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1888
Крещение
25.10.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Павел Биряев. Дьячок Зиновий Истомин.
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Ларин Елисей Степанович
Предположительная мать Ларина Пелагея Васильевна указана в военных документах. На 05.2022 другой Пелагеи Васильевны не найдено.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно