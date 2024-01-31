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Роман Парфенович

Место рождения

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

13.10.1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Парфений Иванович

Мать: Анна Ивановна

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.01.1824 ст.

Жена: Матрона (Матрена) Кузьминична

Рождение ребёнка
18.11.1840 ст.

Сын: Платон Романович

Мать ребёнка: Матрона (Матрена) Кузьминична

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1842 ст.

Сын: Михаил Романович

Мать ребёнка: Матрона (Матрена) Кузьминична

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
26.08.1846 ст.

Жена: Фекла Платоновна

Смерть
13.10.1856 ст.
Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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