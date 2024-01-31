Роман Парфенович
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смерти13.10.1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Парфений Иванович
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
28.01.1824 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1840 ст.
Сын: Платон Романович
Мать ребёнка: Матрона (Матрена) Кузьминична
Рождение ребёнка
09.01.1842 ст.
Сын: Михаил Романович
Мать ребёнка: Матрона (Матрена) Кузьминична
Бракосочетание
26.08.1846 ст.
Жена: Фекла Платоновна
Смерть
13.10.1856 ст.