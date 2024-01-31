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Матрона (Матрена) Кузьминична

Место рождения

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

25.06.1846 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.01.1824 ст.

Муж: Роман Парфенович

Рождение ребёнка
18.11.1840 ст.

Сын: Платон Романович

Отец ребёнка: Роман Парфенович

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1842 ст.

Сын: Михаил Романович

Отец ребёнка: Роман Парфенович

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
25.06.1846 ст.
Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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