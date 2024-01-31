Матрона (Матрена) Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смерти25.06.1846 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1824 ст.
Муж: Роман Парфенович
Рождение ребёнка
18.11.1840 ст.
Сын: Платон Романович
Отец ребёнка: Роман Парфенович
Рождение ребёнка
09.01.1842 ст.
Сын: Михаил Романович
Отец ребёнка: Роман Парфенович
Смерть
25.06.1846 ст.