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Платон Романович

Место рождения

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

18.11.1840 ст.

Дата смерти

09.05.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1840 ст.

Отец: Роман Парфенович

Мать: Матрона (Матрена) Кузьминична

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашев Григорий Платонович

Мать ребёнка: Анна Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егорова

Рождение ребёнка
26.04.1874 ст.

Дочь: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна

Мать ребёнка: Анна Егорова

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.11.1876 ст.

Сын: Ромашев Георгий (Егор) Платонович

Мать ребёнка: Анна Егорова

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
09.05.1897 ст.
Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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