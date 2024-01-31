Платон Романович
Место рождения
Дата рождения18.11.1840 ст.
Дата смерти09.05.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1840 ст.
Отец: Роман Парфенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромашев Григорий Платонович
Мать ребёнка: Анна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егорова
Рождение ребёнка
26.04.1874 ст.
Дочь: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
03.11.1876 ст.
Сын: Ромашев Георгий (Егор) Платонович
Мать ребёнка: Анна Егорова
Смерть
09.05.1897 ст.