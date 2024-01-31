Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна
Место рождения
Дата рождения26.04.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1874 ст.
Отец: Платон Романович
Мать: Анна Егорова
Бракосочетание
28.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
21.03.1896 ст.
Сын: Новиков Гавриил Герасимович
Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович
Рождение ребёнка
20.11.1898 ст.
Дочь: Новикова Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович
Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.
Сын: Новиков Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.
Сын: Новиков Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович
Рождение ребёнка
09.01.1904 ст.
Дочь: Новикова Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович
Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.
Дочь: Новикова Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович
Рождение ребёнка
04.11.1909 ст.
Сын: Новиков Федор Герасимович
Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.
Сын: Новиков Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович
Смерть
Неизвестно