Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна

Место рождения

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

26.04.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1874 ст.

Отец: Платон Романович

Мать: Анна Егорова

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.01.1895 ст.

Муж: Диков Герасим Семенович

Рождение ребёнка
21.03.1896 ст.

Сын: Новиков Гавриил Герасимович

Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1898 ст.

Дочь: Новикова Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.

Сын: Новиков Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.

Сын: Новиков Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1904 ст.

Дочь: Новикова Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.

Дочь: Новикова Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович

Рождение ребёнка
04.11.1909 ст.

Сын: Новиков Федор Герасимович

Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.

Сын: Новиков Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Диков Герасим Семенович

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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