Диков Герасим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875
Отец: Симеон Михайлович
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
28.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
21.03.1896 ст.
Сын: Новиков Гавриил Герасимович
Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна
Рождение ребёнка
20.11.1898 ст.
Дочь: Новикова Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна
Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.
Сын: Новиков Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.
Сын: Новиков Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна
Рождение ребёнка
09.01.1904 ст.
Дочь: Новикова Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна
Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.
Дочь: Новикова Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна
Рождение ребёнка
04.11.1909 ст.
Сын: Новиков Федор Герасимович
Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.
Сын: Новиков Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна
Смерть
Неизвестно