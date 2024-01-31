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Диков Герасим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875

Отец: Симеон Михайлович

Мать: Анна Ивановна

Бракосочетание
28.01.1895 ст.

Жена: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна

Рождение ребёнка
21.03.1896 ст.

Сын: Новиков Гавриил Герасимович

Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1898 ст.

Дочь: Новикова Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.

Сын: Новиков Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.

Сын: Новиков Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1904 ст.

Дочь: Новикова Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.

Дочь: Новикова Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна

Рождение ребёнка
04.11.1909 ст.

Сын: Новиков Федор Герасимович

Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.

Сын: Новиков Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Новикова (Ромашева) Мавра Платоновна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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