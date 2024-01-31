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Парфений Иванович

Место рождения

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Евдокия (Авдотья) Петровна

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Роман Парфенович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.07.1808 ст.

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Авдотья (Евдокия) Парфеновна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1817 ст.

Сын: Никифор Парфенович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Тимофей Парфенович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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