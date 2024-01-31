Парфений Иванович
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Роман Парфенович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1808 ст.
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Авдотья (Евдокия) Парфеновна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1817 ст.
Сын: Никифор Парфенович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Тимофей Парфенович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно