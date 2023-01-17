Климовских Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимовских Тимофей Федорович

Климовских Тимофей Федорович

avatar

Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1735

Дата смерти

20.05.1810

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Климовских Федор Васильевич

Мать: Климовских Параскева Прокопьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Климовских Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Климовских Анна Борисовна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Климовских Анна Борисовна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климовских Родион Тимофеевич

Мать ребёнка: Климовских Анна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Анна Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
20.05.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
20.05.1810
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close