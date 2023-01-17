Климовских Тимофей Федорович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти20.05.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1759
Сын: Климовских Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Климовских Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Климовских Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климовских Родион Тимофеевич
Мать ребёнка: Климовских Анна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
20.05.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
20.05.1810