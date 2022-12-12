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Климовских Анна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

05.11.1805

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Климовских Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Климовских Тимофей Федорович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Климовских Тимофей Федорович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климовских Родион Тимофеевич

Отец ребёнка: Климовских Тимофей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Тимофей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Похороны
05.11.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
05.11.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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