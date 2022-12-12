Климовских Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти05.11.1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Климовских Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Климовских Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Климовских Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климовских Родион Тимофеевич
Отец ребёнка: Климовских Тимофей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
05.11.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
05.11.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика