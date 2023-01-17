Климовских Параскева Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Климовских Сидор Федорович
Отец ребёнка: Климовских Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Климовских Иван Федорович
Отец ребёнка: Климовских Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Климовских Иуда Федорович
Отец ребёнка: Климовских Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Климовских Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Климовских Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно