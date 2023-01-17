Климовских Параскева Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Параскева Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Климовских Сидор Федорович

Отец ребёнка: Климовских Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Климовских Иван Федорович

Отец ребёнка: Климовских Федор Васильевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1733

Сын: Климовских Иуда Федорович

Отец ребёнка: Климовских Федор Васильевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1735

Сын: Климовских Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Климовских Федор Васильевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Федор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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