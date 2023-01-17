Климовских Сидор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Климовских Устина Семеновна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Васса Сидоровна
Мать ребёнка: Климовских Устина Семеновна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Климовских Кондратий Сидорович
Мать ребёнка: Климовских Устина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно