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Климовских Сидор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Климовских Федор Васильевич

Мать: Климовских Параскева Прокопьевна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Климовских Устина Семеновна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Васса Сидоровна

Мать ребёнка: Климовских Устина Семеновна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Климовских Кондратий Сидорович

Мать ребёнка: Климовских Устина Семеновна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Устина Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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