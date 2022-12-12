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Климовских Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Климовских Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Климовских Сидор Федорович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Прокопьевна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Климовских Иван Федорович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Прокопьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1733

Сын: Климовских Иуда Федорович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Прокопьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1735

Сын: Климовских Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Прокопьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Параскева Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1747
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