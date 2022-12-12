Климовских Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти1747
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Климовских Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Климовских Сидор Федорович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Прокопьевна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Климовских Иван Федорович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Прокопьевна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Климовских Иуда Федорович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Прокопьевна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Климовских Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747