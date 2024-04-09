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Пелагея Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Демид Гаврилов

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Потылицын) Зиновея Демидова

Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Потылицын Сила Демидов

Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Потылицын) Настасия Демидова

Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1812

Сын: Потылицын Иван Демидов

Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1813

Сын: Потылицын Панфил Демидов

Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Потылицын Михайло Демидов

Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Потылицына) Соломония Демидова

Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Потылицына) Ольга Демидова

Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.06.1826

Дочь: (Потылицын) Агриппина Демидова

Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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