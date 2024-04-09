Пелагея Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Потылицын) Зиновея Демидова
Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Потылицын) Настасия Демидова
Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Потылицын Михайло Демидов
Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Потылицына) Соломония Демидова
Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Потылицына) Ольга Демидова
Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов
Рождение ребёнка
15.06.1826
Дочь: (Потылицын) Агриппина Демидова
Отец ребёнка: Потылицын Демид Гаврилов
Смерть
Неизвестно