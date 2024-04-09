Потылицын Михайло Демидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Михайло Демидов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Потылицын Демид Гаврилов

Мать: Пелагея Тимофеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Степанова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Потылицын) Соломония

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Потылицын Федор Михайлов

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.09.1844

Дочь: (Потылицына) Любовь Михайлова

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.10.1845

Дочь: (Потылицын) Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.06.1848

Дочь: (Потылицына) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.09.1850

Сын: Потылицын Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.05.1853

Сын: Потылицын Симон Михайлов

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.06.1855

Дочь: (Потылицын) Феврония Михайлова

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.06.1858

Дочь: (Потылицына) Афонья Михайлова

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.10.1860

Сын: Потылицын Дионисий Михайлов

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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