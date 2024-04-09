Потылицын Михайло Демидов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Потылицын Демид Гаврилов
Мать: Пелагея Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Потылицын) Соломония
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
12.09.1844
Дочь: (Потылицына) Любовь Михайлова
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
11.10.1845
Дочь: (Потылицын) Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
16.06.1848
Дочь: (Потылицына) Мария Михайлова
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
12.09.1850
Сын: Потылицын Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
07.05.1853
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
12.06.1855
Дочь: (Потылицын) Феврония Михайлова
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
?.06.1858
Дочь: (Потылицына) Афонья Михайлова
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
08.10.1860
Сын: Потылицын Дионисий Михайлов
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Смерть
Неизвестно