Потылицын Федор Михайлов
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Потылицын Михайло Демидов
Мать: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потылицын Василий Федоров
Мать ребёнка: Потылицына (Амосова) Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1864
Дочь: (Потылицын) Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Потылицына (Амосова) Марья Васильева
Рождение ребёнка
16.04.1865
Мать ребёнка: Потылицына (Амосова) Марья Васильева
Смерть
Неизвестно