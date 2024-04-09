Потылицын Федор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Федор Михайлов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Потылицын Михайло Демидов

Мать: Ефросиния Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потылицын Василий Федоров

Мать ребёнка: Потылицына (Амосова) Марья Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потылицына (Амосова) Марья Васильева

Рождение ребёнка
03.01.1864

Дочь: (Потылицын) Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Потылицына (Амосова) Марья Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.04.1865

Сын: Потылицын Феодор Федоров

Мать ребёнка: Потылицына (Амосова) Марья Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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