Потылицына (Амосова) Марья Васильева
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потылицын Василий Федоров
Отец ребёнка: Потылицын Федор Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1864
Дочь: (Потылицын) Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Потылицын Федор Михайлов
Рождение ребёнка
16.04.1865
Отец ребёнка: Потылицын Федор Михайлов
Смерть
Неизвестно