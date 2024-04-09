Потылицын Сила Демидов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Потылицын Демид Гаврилов
Мать: Пелагея Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1831
Сын: Потылицын Илия Силин
Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова
Рождение ребёнка
?.09.1832
Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова
Рождение ребёнка
21.03.1834
Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова
Рождение ребёнка
21.09.1836
Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: ((Падчерица Отцу)) Афанасия
Мать ребёнка: (2Я Жена) Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
27.02.1844
Дочь: (Потылицына) Евдокия Силина
Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Потылицын Осип Силин
Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова
Смерть
Неизвестно