Потылицын Сила Демидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Сила Демидов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Потылицын Демид Гаврилов

Мать: Пелагея Тимофеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (2Я Жена) Марфа Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова

Рождение ребёнка
11.07.1831

Сын: Потылицын Илия Силин

Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.09.1832

Сын: Потылицын Сергей Силин

Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.03.1834

Сын: Потылицын Гаврило Силин

Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.09.1836

Сын: Потылицын Дмитрий Силин

Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Потылицын Павел Силин

Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: ((Падчерица Отцу)) Афанасия

Мать ребёнка: (2Я Жена) Марфа Михайлова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.02.1844

Дочь: (Потылицына) Евдокия Силина

Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Потылицын Осип Силин

Мать ребёнка: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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