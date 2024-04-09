Потылицын Гаврило Силин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотылицын Гаврило Силин

Потылицын Гаврило Силин

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

21.03.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1834

Отец: Потылицын Сила Демидов

Мать: Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потылицына (Лебедева) Матрона Васильева

Рождение ребёнка
19.10.1856

Дочь: (Потылицына) Елизавета Гаврилова

Мать ребёнка: Потылицына (Лебедева) Матрона Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.06.1863

Сын: Потылицын Прокопий Гаврилов

Мать ребёнка: Потылицына (Лебедева) Матрона Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.