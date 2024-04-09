Потылицын Гаврило Силин
Место рождения
Дата рождения21.03.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1856
Дочь: (Потылицына) Елизавета Гаврилова
Мать ребёнка: Потылицына (Лебедева) Матрона Васильева
Рождение ребёнка
?.06.1863
Сын: Потылицын Прокопий Гаврилов
Мать ребёнка: Потылицына (Лебедева) Матрона Васильева
Смерть
Неизвестно