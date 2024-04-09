Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти10.03.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1831
Сын: Потылицын Илия Силин
Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов
Рождение ребёнка
?.09.1832
Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов
Рождение ребёнка
21.03.1834
Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов
Рождение ребёнка
21.09.1836
Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов
Рождение ребёнка
27.02.1844
Дочь: (Потылицына) Евдокия Силина
Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Потылицын Осип Силин
Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов
Смерть
10.03.1848