Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицына (1Я Жена) Неонила Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

10.03.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Сила Демидов

Рождение ребёнка
11.07.1831

Сын: Потылицын Илия Силин

Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.09.1832

Сын: Потылицын Сергей Силин

Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.03.1834

Сын: Потылицын Гаврило Силин

Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.09.1836

Сын: Потылицын Дмитрий Силин

Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Потылицын Павел Силин

Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.02.1844

Дочь: (Потылицына) Евдокия Силина

Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Потылицын Осип Силин

Отец ребёнка: Потылицын Сила Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
10.03.1848
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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