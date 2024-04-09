Потылицын Иван Демидов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Потылицын Демид Гаврилов
Мать: Пелагея Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Егорова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Потылицын) Домна Иванова
Мать ребёнка: Соломония Егорова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Потылицына) Елена Иванова
Мать ребёнка: Соломония Егорова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Соломония Егорова
Рождение ребёнка
05.09.1845
Дочь: (Потылицына) Анна Иванова
Мать ребёнка: Соломония Егорова
Рождение ребёнка
23.10.1847
Сын: Потылицын Терентий Иванов
Мать ребёнка: Соломония Егорова
Рождение ребёнка
27.02.1850
Дочь: (Потылицына) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Соломония Егорова
Рождение ребёнка
27.10.1853
Мать ребёнка: Соломония Егорова
Рождение ребёнка
22.05.1855
Мать ребёнка: Соломония Егорова
Смерть
Неизвестно