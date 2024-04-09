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Соломония Егорова

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Иван Демидов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Потылицын) Домна Иванова

Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Потылицына) Елена Иванова

Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Потылицын Иван Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.09.1845

Дочь: (Потылицына) Анна Иванова

Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.10.1847

Сын: Потылицын Терентий Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.02.1850

Дочь: (Потылицына) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.10.1853

Сын: Потылицын Михаил Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.05.1855

Сын: Потылицын Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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