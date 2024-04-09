Соломония Егорова
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Потылицын) Домна Иванова
Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Потылицына) Елена Иванова
Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов
Рождение ребёнка
05.09.1845
Дочь: (Потылицына) Анна Иванова
Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов
Рождение ребёнка
23.10.1847
Сын: Потылицын Терентий Иванов
Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов
Рождение ребёнка
27.02.1850
Дочь: (Потылицына) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов
Рождение ребёнка
27.10.1853
Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов
Рождение ребёнка
22.05.1855
Отец ребёнка: Потылицын Иван Демидов
Смерть
Неизвестно