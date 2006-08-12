Аляева Татьяна Алексеевна 16.01.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аляева Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1942

Дата смерти

12.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1942

Отец: Аляев Алексей Никифорович

Мать: Аляева (Троицкая) Татьяна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Владимир Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Преображенский Владимир Владимирович

г. Омск, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
12.08.2006

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