Аляева Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1942
Дата смерти12.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Преображенский Владимир Владимирович
г. Омск, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
12.08.2006