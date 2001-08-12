Преображенский Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1943
Дата смерти12.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
г. Кемерово, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
19.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аляева Татьяна Алексеевна
г. Омск, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
12.08.2001
Протвино, Протвино, Московская область