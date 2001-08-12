Преображенский Владимир Владимирович 20.02.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Преображенский Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1943

Дата смерти

12.08.2001

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1943

Отец: Преображенский Владимир Васильевич

Мать: Попова (Дружинина) Ирина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляева Татьяна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
г. Кемерово, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
19.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аляева Татьяна Алексеевна

г. Омск, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
12.08.2001
Протвино, Протвино, Московская область

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