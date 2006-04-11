Аляев Алексей Никифорович 13.03.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аляев Алексей Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1913

Дата смерти

11.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
начальник конструкторского бюро в КБ Алексеева, инженер-конструктор
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
1937

Жена: Аляева (Троицкая) Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
16.01.1942

Дочь: Аляева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Аляева (Троицкая) Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
26.10.1945

Сын: Аляев Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Аляева (Троицкая) Татьяна Георгиевна

Смерть
11.04.2006
Умер в один день со своей женой.

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