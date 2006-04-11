Аляев Алексей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1913
Дата смерти11.04.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
начальник конструкторского бюро в КБ Алексеева, инженер-конструктор
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
16.01.1942
Дочь: Аляева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Аляева (Троицкая) Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
26.10.1945
Мать ребёнка: Аляева (Троицкая) Татьяна Георгиевна
Смерть
11.04.2006
Умер в один день со своей женой.