Аляева (Троицкая) Татьяна Георгиевна 28.02.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аляева (Троицкая) Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1918

Дата смерти

11.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1918

Отец: Троицкий Георгий Семенович

Мать: Троицкая (Полякова) Марфа Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач санитарной службы
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
1937

Муж: Аляев Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
16.01.1942

Дочь: Аляева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Аляев Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
26.10.1945

Сын: Аляев Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Аляев Алексей Никифорович

Смерть
11.04.2006
Умерла в один день со своим мужем.

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