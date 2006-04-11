Аляева (Троицкая) Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1918
Дата смерти11.04.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1918
Работа или профессия
Неизвестно
Врач санитарной службы
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
16.01.1942
Дочь: Аляева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Аляев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
26.10.1945
Отец ребёнка: Аляев Алексей Никифорович
Смерть
11.04.2006
Умерла в один день со своим мужем.