Гафаров Гизитдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафаров Гизитдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Абдулгафаров Фасхутдин

Мать: Абдулгафаров (Гафаров) Карима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафарова Шаргия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафарова Зулейха

Рождение ребёнка
07.03.1901

Сын: Гафаров Гильмитдин

Мать ребёнка: Гафарова Зулейха

Рождение ребёнка
05.06.1903

Дочь: (Гафарова) Миннизубайда

Мать ребёнка: Гафарова Зулейха

Рождение ребёнка
10.03.1907

Сын: Гафаров Нуретдин

Мать ребёнка: Гафарова Зулейха

Рождение ребёнка
12.09.1907

Дочь: (Гафарова) Миннигубайда

Мать ребёнка: Гафарова Зулейха

Рождение ребёнка
25.09.1911

Дочь: (Гафарова) Минямал

Мать ребёнка: Гафарова Шаргия

Смерть
Неизвестно

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