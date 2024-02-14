Гафаров Гизитдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гафарова Шаргия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гафарова Зулейха
Рождение ребёнка
07.03.1901
Сын: Гафаров Гильмитдин
Мать ребёнка: Гафарова Зулейха
Рождение ребёнка
05.06.1903
Дочь: (Гафарова) Миннизубайда
Мать ребёнка: Гафарова Зулейха
Рождение ребёнка
10.03.1907
Сын: Гафаров Нуретдин
Мать ребёнка: Гафарова Зулейха
Рождение ребёнка
12.09.1907
Дочь: (Гафарова) Миннигубайда
Мать ребёнка: Гафарова Зулейха
Рождение ребёнка
25.09.1911
Дочь: (Гафарова) Минямал
Мать ребёнка: Гафарова Шаргия
Смерть
Неизвестно