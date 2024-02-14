Абдулгафаров Фасхутдин
Место рождениясело Кармаскалы, Россия
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гафаров Гизитдин
Мать ребёнка: Абдулгафаров (Гафаров) Карима
Рождение ребёнка
25.08.1881
Сын: Гафаров Бадагутдин
Мать ребёнка: Абдулгафаров (Гафаров) Карима
Рождение ребёнка
24.08.1886
Сын: Гафаров Мифтахетдин
Мать ребёнка: Абдулгафаров (Гафаров) Карима
Рождение ребёнка
10.08.1889
Дочь: (Абдулгафарова) Минлифатима
Мать ребёнка: Абдулгафарова (Шафиева) Хайрильбанат
Рождение ребёнка
18.05.1890
Сын: Гафаров Миннияр
Мать ребёнка: Абдулгафарова (Шафиева) Хайрильбанат
Смерть
Неизвестно