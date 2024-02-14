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Абдулгафаров Фасхутдин

Место рождения

село Кармаскалы, Россия

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Габдулгафаров Махмутдияр

Мать: Абдулгафарова (Мрадымова) Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулгафарова (Шафиева) Хайрильбанат

Рождение ребёнка
1877

Сын: Гафаров Гизитдин

Мать ребёнка: Абдулгафаров (Гафаров) Карима

Рождение ребёнка
25.08.1881

Сын: Гафаров Бадагутдин

Мать ребёнка: Абдулгафаров (Гафаров) Карима

Рождение ребёнка
24.08.1886

Сын: Гафаров Мифтахетдин

Мать ребёнка: Абдулгафаров (Гафаров) Карима

Рождение ребёнка
10.08.1889

Дочь: (Абдулгафарова) Минлифатима

Мать ребёнка: Абдулгафарова (Шафиева) Хайрильбанат

Рождение ребёнка
18.05.1890

Сын: Гафаров Миннияр

Мать ребёнка: Абдулгафарова (Шафиева) Хайрильбанат

Смерть
Неизвестно

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