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Гафаров Бадагутдин

Место рождения

село Кармаскалы, Россия

Дата рождения

25.08.1881

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1881

Отец: Абдулгафаров Фасхутдин

Мать: Абдулгафаров (Гафаров) Карима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гафарова (Хасматуллина) Гильминур

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Гафарова) Самшибанат

Мать ребёнка: Гафарова (Хасматуллина) Гильминур

Рождение ребёнка
15.08.1912

Сын: Гафаров Минленизаметдин

Мать ребёнка: Гафарова (Хасматуллина) Гильминур

Рождение ребёнка
02.03.1918

Дочь: (Гафарова) Уммугульсум

Мать ребёнка: Гафарова (Хасматуллина) Гильминур

Рождение ребёнка
15.05.1921

Сын: Гафаров Минислам

Мать ребёнка: Гафарова (Хасматуллина) Гильминур

Смерть
1968
Похороны
Неизвестно

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