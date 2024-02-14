Гафаров Бадагутдин
Место рождениясело Кармаскалы, Россия
Дата рождения25.08.1881
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гафарова (Хасматуллина) Гильминур
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Гафарова) Самшибанат
Мать ребёнка: Гафарова (Хасматуллина) Гильминур
Рождение ребёнка
15.08.1912
Мать ребёнка: Гафарова (Хасматуллина) Гильминур
Рождение ребёнка
02.03.1918
Дочь: (Гафарова) Уммугульсум
Мать ребёнка: Гафарова (Хасматуллина) Гильминур
Рождение ребёнка
15.05.1921
Сын: Гафаров Минислам
Мать ребёнка: Гафарова (Хасматуллина) Гильминур
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно