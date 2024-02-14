Гафарова (Хасматуллина) Гильминур
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гафаров Бадагутдин
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Гафарова) Самшибанат
Отец ребёнка: Гафаров Бадагутдин
Рождение ребёнка
15.08.1912
Отец ребёнка: Гафаров Бадагутдин
Рождение ребёнка
02.03.1918
Дочь: (Гафарова) Уммугульсум
Отец ребёнка: Гафаров Бадагутдин
Рождение ребёнка
15.05.1921
Сын: Гафаров Минислам
Отец ребёнка: Гафаров Бадагутдин
Смерть
Неизвестно