Гафарова (Хасматуллина) Гильминур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафарова (Хасматуллина) Гильминур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Мухаметжанов Гатаулла

Мать: Мухаметжанов (Хасматуллина) Хуснинур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гафаров Бадагутдин

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Гафарова) Самшибанат

Отец ребёнка: Гафаров Бадагутдин

Рождение ребёнка
15.08.1912

Сын: Гафаров Минленизаметдин

Отец ребёнка: Гафаров Бадагутдин

Рождение ребёнка
02.03.1918

Дочь: (Гафарова) Уммугульсум

Отец ребёнка: Гафаров Бадагутдин

Рождение ребёнка
15.05.1921

Сын: Гафаров Минислам

Отец ребёнка: Гафаров Бадагутдин

Смерть
Неизвестно

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