Мухаметжанов (Хасматуллина) Хуснинур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисматуллин Лутфулла
Отец ребёнка: Мухаметжанов Гатаулла
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гафарова (Хасматуллина) Гильминур
Отец ребёнка: Мухаметжанов Гатаулла
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Хисматуллина) Фатима
Отец ребёнка: Мухаметжанов Гатаулла
Рождение ребёнка
1903
Сын: Хисматуллин Нурислам
Отец ребёнка: Мухаметжанов Гатаулла
Смерть
Неизвестно