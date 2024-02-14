Мухаметжанов (Хасматуллина) Хуснинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметжанов (Хасматуллина) Хуснинур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисматуллин Лутфулла

Отец ребёнка: Мухаметжанов Гатаулла

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гафарова (Хасматуллина) Гильминур

Отец ребёнка: Мухаметжанов Гатаулла

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Хисматуллина) Фатима

Отец ребёнка: Мухаметжанов Гатаулла

Рождение ребёнка
1903

Сын: Хисматуллин Нурислам

Отец ребёнка: Мухаметжанов Гатаулла

Смерть
Неизвестно

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