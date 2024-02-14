Абдулгафаров (Гафаров) Карима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулгафаров (Гафаров) Карима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Гафаров Гизитдин

Отец ребёнка: Абдулгафаров Фасхутдин

Рождение ребёнка
25.08.1881

Сын: Гафаров Бадагутдин

Отец ребёнка: Абдулгафаров Фасхутдин

Рождение ребёнка
24.08.1886

Сын: Гафаров Мифтахетдин

Отец ребёнка: Абдулгафаров Фасхутдин

Смерть
Около 1889

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