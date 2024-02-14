Абдулгафаров (Гафаров) Карима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гафаров Гизитдин
Отец ребёнка: Абдулгафаров Фасхутдин
Рождение ребёнка
25.08.1881
Сын: Гафаров Бадагутдин
Отец ребёнка: Абдулгафаров Фасхутдин
Рождение ребёнка
24.08.1886
Сын: Гафаров Мифтахетдин
Отец ребёнка: Абдулгафаров Фасхутдин
Смерть
Около 1889