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Габдулгафаров Махмутдияр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ишназаров Габдулгафар

Мать: Ишназарова (Габдулгафарова) Сахибямал

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Абдулгафарова) Фархиямал

Мать ребёнка: Абдулгафарова (Мрадымова) Хадича

Рождение ребёнка
1841

Сын: Махмутдияров Хабибутдин

Мать ребёнка: Абдулгафарова (Мрадымова) Хадича

Рождение ребёнка
1844

Сын: Абдулгафаров Фасхутдин

Мать ребёнка: Абдулгафарова (Мрадымова) Хадича

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Габдулгафарова) Магинур

Мать ребёнка: Абдулгафарова (Мрадымова) Хадича

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Габдулгафарова) Гайнинур

Мать ребёнка: Абдулгафарова (Мрадымова) Хадича

Смерть
После 1859

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