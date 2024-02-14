Габдулгафаров Махмутдияр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Абдулгафарова) Фархиямал
Мать ребёнка: Абдулгафарова (Мрадымова) Хадича
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Абдулгафарова (Мрадымова) Хадича
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Абдулгафарова (Мрадымова) Хадича
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Габдулгафарова) Магинур
Мать ребёнка: Абдулгафарова (Мрадымова) Хадича
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Габдулгафарова) Гайнинур
Мать ребёнка: Абдулгафарова (Мрадымова) Хадича
Смерть
После 1859