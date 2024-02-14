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Ишназаров Габдулгафар

Место рождения

село Кармаскалы, Россия

Дата рождения

1779

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Абубакиров Ишназар

Мать: Абубакиров ?

Работа или профессия
Неизвестно
Служилый
Рождение ребёнка
1802

Сын: Габдулгафаров Асфандияр

Мать ребёнка: Ишназарова (Габдулгафарова) Сахибямал

Рождение ребёнка
1806

Сын: Габдулгафаров Бахтияр

Мать ребёнка: Ишназарова (Габдулгафарова) Сахибямал

Рождение ребёнка
1808

Сын: Габдулгафаров Мухамадияр

Мать ребёнка: Ишназарова (Габдулгафарова) Сахибямал

Рождение ребёнка
1812

Сын: Габдулгафаров Махмутдияр

Мать ребёнка: Ишназарова (Габдулгафарова) Сахибямал

Бракосочетание
1813

Жена: Ишназарова (Мукменева) Урхия

После смерти старшего брата Алимгафара
Смерть
1818

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