Ишназаров Габдулгафар
Место рождениясело Кармаскалы, Россия
Дата рождения1779
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Абубакиров Ишназар
Мать: Абубакиров ?
Работа или профессия
Неизвестно
Служилый
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Ишназарова (Габдулгафарова) Сахибямал
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Ишназарова (Габдулгафарова) Сахибямал
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Ишназарова (Габдулгафарова) Сахибямал
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Ишназарова (Габдулгафарова) Сахибямал
Бракосочетание
1813
После смерти старшего брата Алимгафара
Смерть
1818