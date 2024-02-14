Габдулгафаров Асфандияр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулгафаров Асфандияр

Место рождения

село Кармаскалы, Россия

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ишназаров Габдулгафар

Мать: Ишназарова (Габдулгафарова) Сахибямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габдулгафарова (Сабитова) Вазифа

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Габдулгафарова) Хусниямал

Мать ребёнка: Габдулгафарова (Сабитова) Вазифа

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Габдулгафарова) Бадигулямал

Мать ребёнка: Габдулгафарова (Сабитова) Вазифа

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Габдулгафарова) Валиша

Мать ребёнка: Габдулгафарова (Сабитова) Вазифа

Смерть
После 1859

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