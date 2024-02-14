Габдулгафаров Асфандияр
Место рождениясело Кармаскалы, Россия
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Габдулгафарова) Хусниямал
Мать ребёнка: Габдулгафарова (Сабитова) Вазифа
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Габдулгафарова) Бадигулямал
Мать ребёнка: Габдулгафарова (Сабитова) Вазифа
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Габдулгафарова) Валиша
Мать ребёнка: Габдулгафарова (Сабитова) Вазифа
Смерть
После 1859