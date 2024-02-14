Габдулгафарова (Сабитова) Вазифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабдулгафарова (Сабитова) Вазифа

Габдулгафарова (Сабитова) Вазифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдулгафаров Асфандияр

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Габдулгафарова) Хусниямал

Отец ребёнка: Габдулгафаров Асфандияр

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Габдулгафарова) Бадигулямал

Отец ребёнка: Габдулгафаров Асфандияр

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Габдулгафарова) Валиша

Отец ребёнка: Габдулгафаров Асфандияр

Мы используем куки для улучшения работы сайта.