Габдулгафарова (Сабитова) Вазифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Габдулгафарова) Хусниямал
Отец ребёнка: Габдулгафаров Асфандияр
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Габдулгафарова) Бадигулямал
Отец ребёнка: Габдулгафаров Асфандияр
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Габдулгафарова) Валиша
Отец ребёнка: Габдулгафаров Асфандияр