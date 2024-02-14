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Абубакиров Ишназар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Абубакир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абубакиров ?

Рождение ребёнка
1775

Сын: Ишназаров Алимгафар

Мать ребёнка: Абубакиров ?

Рождение ребёнка
1779

Сын: Ишназаров Габдулгафар

Мать ребёнка: Абубакиров ?

Рождение ребёнка
1787

Сын: Ишназаров Губайдулла

Мать ребёнка: Абубакиров ?

Смерть
1820

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