Абубакиров Ишназар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Абубакир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абубакиров ?
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ишназаров Алимгафар
Мать ребёнка: Абубакиров ?
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Абубакиров ?
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ишназаров Губайдулла
Мать ребёнка: Абубакиров ?
Смерть
1820