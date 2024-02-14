Абубакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абубакир

Место рождения

Азяково

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Кулеев Мухаммет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Абубакиров Ишназар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Абдрашитова (Абубакирова) Зубейда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Абубакиров Ихсан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Абдулкаримова (Абубакирова) Мавлюха

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Сейягафарова (Абубакирова) Хамдия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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