Абубакир
Место рожденияАзяково
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Кулеев Мухаммет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Абубакиров Ишназар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Абдрашитова (Абубакирова) Зубейда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Абубакиров Ихсан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Абдулкаримова (Абубакирова) Мавлюха
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Сейягафарова (Абубакирова) Хамдия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно