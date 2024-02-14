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Гафаров Гильмитдин

Место рождения

село Кармаскалы, Россия

Дата рождения

07.03.1901

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1901

Отец: Гафаров Гизитдин

Мать: Гафарова Зулейха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафаров Анвар

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.09.1941

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