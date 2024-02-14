Гафаров Гильмитдин
Место рождениясело Кармаскалы, Россия
Дата рождения07.03.1901
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1901
Отец: Гафаров Гизитдин
Мать: Гафарова Зулейха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гафаров Анвар
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.09.1941