Гафарова Зулейха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафарова Зулейха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафаров Гизитдин

Рождение ребёнка
07.03.1901

Сын: Гафаров Гильмитдин

Отец ребёнка: Гафаров Гизитдин

Рождение ребёнка
05.06.1903

Дочь: (Гафарова) Миннизубайда

Отец ребёнка: Гафаров Гизитдин

Рождение ребёнка
10.03.1907

Сын: Гафаров Нуретдин

Отец ребёнка: Гафаров Гизитдин

Рождение ребёнка
12.09.1907

Дочь: (Гафарова) Миннигубайда

Отец ребёнка: Гафаров Гизитдин

Смерть
Неизвестно

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