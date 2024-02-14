Гафарова Зулейха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гафаров Гизитдин
Рождение ребёнка
07.03.1901
Сын: Гафаров Гильмитдин
Отец ребёнка: Гафаров Гизитдин
Рождение ребёнка
05.06.1903
Дочь: (Гафарова) Миннизубайда
Отец ребёнка: Гафаров Гизитдин
Рождение ребёнка
10.03.1907
Сын: Гафаров Нуретдин
Отец ребёнка: Гафаров Гизитдин
Рождение ребёнка
12.09.1907
Дочь: (Гафарова) Миннигубайда
Отец ребёнка: Гафаров Гизитдин
Смерть
Неизвестно