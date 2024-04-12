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Козырев Максим Кириллович

Место рождения

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Козырев Кирилл Никитич

Мать: Козырева Мария Кирилловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1899 ст.

Сын: Козырев Иван Максимович

Мать ребёнка: Козырева Фёкла Андреевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1902 ст.

Дочь: Козырева Фёкла Максимовна

Мать ребёнка: Козырева Фёкла Андреевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.05.1902 ст.

Жена: Козырева Агриппина Трофимовна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.05.1903 ст.

Сын: Козырев Мефодий Максимович

Мать ребёнка: Козырева Агриппина Трофимовна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лупанова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Козырева Фёкла Андреевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Фёкла Андреевна

Смерть
Неизвестно
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