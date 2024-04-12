Козырев Максим Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Козырев Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
30.03.1899 ст.
Мать ребёнка: Козырева Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1902 ст.
Дочь: Козырева Фёкла Максимовна
Мать ребёнка: Козырева Фёкла Андреевна
Бракосочетание
19.05.1902 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.05.1903 ст.
Сын: Козырев Мефодий Максимович
Мать ребёнка: Козырева Агриппина Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лупанова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Козырева Фёкла Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козырева Фёкла Андреевна
Смерть
Неизвестно