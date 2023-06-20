Козырева Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Козырев Максим Кириллович
Отец ребёнка: Козырев Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Широня Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Козырев Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
23.04.1871 ст.
Дочь: Козырева Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Козырев Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Козырев Никифор Кириллович
Отец ребёнка: Козырев Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
11.04.1877 ст.
Сын: Козырев Василий Кириллович
Отец ребёнка: Козырев Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
12.03.1880 ст.
Дочь: Чубарешко Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Козырев Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
17.07.1882 ст.
Дочь: Козырева Марина Кирилловна
Отец ребёнка: Козырев Кирилл Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно