Козырев Кирилл Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозырев Кирилл Никитич

Козырев Кирилл Никитич

Место рождения

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Козырев Максим Кириллович

Мать ребёнка: Козырева Мария Кирилловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Широня Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Козырева Мария Кирилловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1871 ст.

Дочь: Козырева Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Козырева Мария Кирилловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Козырев Никифор Кириллович

Мать ребёнка: Козырева Мария Кирилловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1877 ст.

Сын: Козырев Василий Кириллович

Мать ребёнка: Козырева Мария Кирилловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1880 ст.

Дочь: Чубарешко Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Козырева Мария Кирилловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1882 ст.

Дочь: Козырева Марина Кирилловна

Мать ребёнка: Козырева Мария Кирилловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Мария Кирилловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close