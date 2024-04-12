Козырев Василий Кириллович
Место рождения
Дата рождения11.04.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1877 ст.
Отец: Козырев Кирилл Никитич
Бракосочетание
02.02.1905 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1906 ст.
Сын: Козырев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Козырева Софья Филипповна
Рождение ребёнка
28.02.1912 ст.
Дочь: Козырева Марина Васильевна
Мать ребёнка: Козырева Софья Филипповна
Рождение ребёнка
24.07.1914 ст.
Мать ребёнка: Козырева Софья Филипповна
Смерть
Неизвестно