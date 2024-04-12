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Козырев Василий Кириллович

Место рождения

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

11.04.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1877 ст.

Отец: Козырев Кирилл Никитич

Мать: Козырева Мария Кирилловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1905 ст.

Жена: Козырева Софья Филипповна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1906 ст.

Сын: Козырев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Козырева Софья Филипповна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1912 ст.

Дочь: Козырева Марина Васильевна

Мать ребёнка: Козырева Софья Филипповна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1914 ст.

Сын: Козырев Борис Васильевич

Мать ребёнка: Козырева Софья Филипповна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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