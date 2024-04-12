Козырева (Болдышева) Софья Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Бракосочетание
02.02.1905 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1906 ст.
Сын: Козырев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Козырев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
28.02.1912 ст.
Дочь: Козырева Марина Васильевна
Отец ребёнка: Козырев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
24.07.1914 ст.
Отец ребёнка: Козырев Василий Кириллович
Смерть
Неизвестно