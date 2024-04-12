Козырева (Болдышева) Софья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Болдышева) Софья Филипповна

Место рождения

Прудины, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Прудины, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1905 ст.

Муж: Козырев Василий Кириллович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1906 ст.

Сын: Козырев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Козырев Василий Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1912 ст.

Дочь: Козырева Марина Васильевна

Отец ребёнка: Козырев Василий Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1914 ст.

Сын: Козырев Борис Васильевич

Отец ребёнка: Козырев Василий Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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